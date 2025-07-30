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Втрати РФ за добу зросли ще на 890 вояк – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 30 липня 2025, 07:08
Втрати РФ за добу зросли ще на 890 вояк – Генштаб
Фото з Faecbook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії - тільки за минулу добу знешкодили 890 окупантів та дві сотні одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб,
  • танків – 11 066 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 065 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30 895 (+30) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 685 (+100) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 754 (+67) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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