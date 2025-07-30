Втрати РФ за добу зросли ще на 890 вояк – Генштаб
Середа, 30 липня 2025, 07:08
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії - тільки за минулу добу знешкодили 890 окупантів та дві сотні одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб,
- танків – 11 066 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 065 (+1) од,
- артилерійських систем – 30 895 (+30) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 685 (+100) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 754 (+67) од.
Дані уточнюються.