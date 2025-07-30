Потери РФ за сутки выросли еще на 890 вояк – Генштаб

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки уничтожено 890 оккупантов и две сотни единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.07.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 052 190 (+890) человек,

танков – 11 066 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 065 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 30 895 (+30) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 685 (+100) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 56 754 (+67) ед.

Данные уточняются.