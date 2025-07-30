Росіяни пошкодили вокзал у Павлограді, на Дніпропетровщині загинула худоба і постраждали 2 людини
Дві людини постраждали, загинула худоба та вирували пожежі на кількох підприємствах внаслідок російського удару безпілотниками по Дніпропетровській області уночі 30 липня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак та Укрзалізниця в Telegram
Пряма мова очільника області: "Були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж".
Деталі: Пізніше в Укрзалізниці уточнили, що загарбники у Павлограді пошкодили вокзал, колії та контактну мережу. Через це низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.
За словами Лисака, також "Шахедами" загарбники поцілили Синельниківщині – по Миколаївській і Покровській громадах. А Межівську громаду атакували FPV-дронами.
У цьому районі постраждала жінка та спалахнули пожежі. Окупанти пошкодили сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби та знищили 5 авто.
По Нікопольщині росіяни били безпілотниками та з артилерії – потерпали райцентр, Марганецька і Покровська громади.
За словами Лисака, на Дніпропетровщині вдалося знищити 24 ворожі дрони.