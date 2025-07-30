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Россияне нанесли удары дронами по Днепропетровской области: погиб скот, 2 человека пострадали

Ирина БалачукСреда, 30 июля 2025, 07:45
Россияне нанесли удары дронами по Днепропетровской области: погиб скот, 2 человека пострадали
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Два человека пострадали, погиб скот и вспыхнули пожары на нескольких предприятиях в результате российского удара беспилотниками по Днепропетровской области ночью 30 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина. Разрушено транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров".

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Детали: По словам Лысака, также попадания "Шахедов" зафиксировали в Синельниковском районе – в Николаевской и Покровской общинах. А Межевскую общину захватчики атаковали FPV-дронами.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

В этом районе пострадала женщина и вспыхнули пожары. Оккупанты повредили сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибло около 20 голов скота и уничтожено 5 автомобилей.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По Никопольскому району россияне били беспилотниками и артиллерией – пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская общины. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По словам Лысака, в Днепропетровской области удалось уничтожить 24 вражеских дрона.

Днепропетровская областьбеспилотникипожар
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