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Росіяни вдарили з РСЗВ по Очакову: пошкоджено будинки

Ірина БалачукСереда, 30 липня 2025, 08:30
Росіяни вдарили з РСЗВ по Очакову: пошкоджено будинки
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Очаків на Миколаївщині – пошкодили житлові будинки, господарстві споруди та авто.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова Кіма: "30 липня о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, 1 багатоквартирний будинок, 3 автомобілі, 5 господарських споруд".

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Деталі: В одній з пошкоджених споруд виникла пожежа, також горіла суха трава.

Минулося без постраждалих.

Миколаївська областьобстріл
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