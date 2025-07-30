Росіяни вдарили з РСЗВ по Очакову: пошкоджено будинки
Середа, 30 липня 2025, 08:30
Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Очаків на Миколаївщині – пошкодили житлові будинки, господарстві споруди та авто.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram
Пряма мова Кіма: "30 липня о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, 1 багатоквартирний будинок, 3 автомобілі, 5 господарських споруд".
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Деталі: В одній з пошкоджених споруд виникла пожежа, також горіла суха трава.
Минулося без постраждалих.