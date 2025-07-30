Россияне нанесли удар из РСЗО по Очакову: повреждены дома
Среда, 30 июля 2025, 08:30
Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня город Очаков, что в Николаевской области, – повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "30 июля в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков. В результате повреждены 11 частных домов, 1 многоквартирный дом, 3 автомобиля, 5 хозяйственных построек".
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Детали: В одной из поврежденных построек возник пожар, также горела сухая трава.
Обошлось без пострадавших.