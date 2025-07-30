Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удар из РСЗО по Очакову: повреждены дома

Ирина БалачукСреда, 30 июля 2025, 08:30
Россияне нанесли удар из РСЗО по Очакову: повреждены дома
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня город Очаков, что в Николаевской области, – повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "30 июля в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков. В результате повреждены 11 частных домов, 1 многоквартирный дом, 3 автомобиля, 5 хозяйственных построек".

Реклама:

Детали: В одной из поврежденных построек возник пожар, также горела сухая трава.

Обошлось без пострадавших.

Николаевская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Елена Дума покидает пост главы АРМА
фото Россияне повредили вокзал в Павлограде, в Днепропетровской области погиб скот и пострадали 2 человека
картаВоенные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом
"Будет работать безупречно": Свириденко прокомментировала мораторий о проверке бизнеса
Bihus.Info: Фигурантка дела Чернышова строит элитные особняки в Козине
Зеленский говорил с Радой о своем законопроекте относительно НАБУ и САП. В четверг обещает результат
Все новости...
Николаевская область
В Коблево на побережье взорвалась мина: пострадал мужчина – ОВА
Оккупанты атаковали дронами Николаевскую область: горели дачные дома, пострадал мужчина
На Николаевщине на месте хранения боеприпасов возник пожар – звучат взрывы
Последние новости
10:15
Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до конца войны
09:50
Российский удар по Павлограду: поезда следуют по измененному маршруту
09:38
Украинский рынок новых и подержанных авто: в каких регионах покупают больше всего
09:29
Ряд стран Европы выступили с призывом поддержать признание Палестинского государства
09:28
Россия атаковала 78-ю дронами: из них 8 БпЛА реактивных
09:16
Apple выпустила шестое большое обновление iOS 18 для iPhone
09:08
Елена Дума покидает пост главы АРМА
08:45
СМИ: Бывший "властелин Молдовы" Плахотнюк регулярно летал в Москву на переговоры
08:44
Враг совершил 63 атаки на Покровском направлении – Генштаб
08:30
Россияне нанесли удар из РСЗО по Очакову: повреждены дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: