Россияне нанесли удар из РСЗО по Очакову: повреждены дома

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня город Очаков, что в Николаевской области, – повредили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "30 июля в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков. В результате повреждены 11 частных домов, 1 многоквартирный дом, 3 автомобиля, 5 хозяйственных построек".

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Детали: В одной из поврежденных построек возник пожар, также горела сухая трава.

Обошлось без пострадавших.