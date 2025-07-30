Ворог здійснив 63 атаки на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу ворог найбільше атакував на Покровському напрямку, де захисники зупинили 63 штурмові дії агресора.

Джерело: Генштаб

Деталі: За минулу добу противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб.

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Сили оборони продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 5 разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки загарбників. Оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили 7 атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів:

Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 атаки в районі населеного пункту Плавні.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив 6 спроб просунутись уперед.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.