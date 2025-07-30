Враг совершил 63 атаки на Покровском направлении – Генштаб

На фронте за минувшие сутки враг больше всего атаковал на Покровском направлении, где защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора.

Источник: Генштаб

Детали: За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.

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Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиационных ударов - сбросил при этом 11 управляемых авиационных бомб, совершил 381 обстрел, из которых 12 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 22 штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Колодязного.

На Купянском направлении произошло 4 атаки захватчиков. Защитники остановили штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Купянска и в районе Голубовки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандриголово, Ямполя.

На Северском направлении защитники успешно остановили 7 атак вблизи Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак - в районах Торецка и Александро-Калинового.

На Покровском направлении защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов:

Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник совершил 10 атак в районах населенных пунктов: Александроград, Зеленый Гай, Свободное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении защитники отбили 2 атаки в районе населенного пункта Плавни.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил 6 попыток продвинуться вперед.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.