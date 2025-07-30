Росія атакувала 78-ма дронами: з них 8 реактивних

У ніч на 30 липня російські окупанти атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 51 ворожий дрон вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно ПС: "Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.

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Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали безпілотники з 22.30 (29 липня) із різних напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.

У Повітряних силах повідомили, що особливістю нічної атаки є застосування ворогом до 8-ми реактивних дронів на північному напрямку.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони.

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