Росія атакувала 78-ма дронами: з них 8 реактивних
У ніч на 30 липня російські окупанти атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 51 ворожий дрон вдалося знешкодити, але є і влучання.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно ПС: "Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".
Деталі: Загарбники запускали безпілотники з 22.30 (29 липня) із різних напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.
У Повітряних силах повідомили, що особливістю нічної атаки є застосування ворогом до 8-ми реактивних дронів на північному напрямку.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони.
Нагадаємо:
- Перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону розповів, що росіяни модернізують свої "Шахеди" так, щоб вони могли ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів. Також він додав, що "Росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим".