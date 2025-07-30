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Росія атакувала 78-ма дронами: з них 8 реактивних

Альона Мазуренко Середа, 30 липня 2025, 09:28
Росія атакувала 78-ма дронами: з них 8 реактивних
фото: Генштаб

У ніч на 30 липня російські окупанти атакували Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 51 ворожий дрон вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили 

Дослівно ПС: "Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 51 ворожий БпЛА на півночі та сході країни.

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Зафіксовано влучання 27 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали безпілотники з 22.30 (29 липня) із різних напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське - ТОТ Криму.

У Повітряних силах повідомили, що особливістю нічної атаки є застосування ворогом до 8-ми реактивних дронів на північному напрямку.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони.

Нагадаємо: 

  • Перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону розповів, що росіяни модернізують свої "Шахеди" так, щоб вони могли ефективніше уникати українських дронів-перехоплювачів. Також він додав, що "Росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим".

ППОПовітряні сили ЗСУповітряна тривогабезпілотники
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