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Россия атаковала 78-ю дронами: из них 8 БпЛА реактивных

Алена МазуренкоСреда, 30 июля 2025, 09:28
Россия атаковала 78-ю дронами: из них 8 БпЛА реактивных
фото: Генштаб

В ночь на 30 июля российские оккупанты атаковали Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 51 вражеский дрон удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы

Дословно ПС: "По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях".

Детали: Захватчики запускали беспилотники с 22.30 (29 июля) с разных направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.

В Воздушных силах сообщили, что особенностью ночной атаки является применение врагом до 8-ми реактивных дронов на северном направлении.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны.

Напомним:

  • Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, что россияне модернизируют свои "Шахеды" так, чтобы они могли эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков. Также он добавил, что "Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны и нам нужно уже работать над этим".

ПВОВоздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотники
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