Россия атаковала 78-ю дронами: из них 8 БпЛА реактивных
В ночь на 30 июля российские оккупанты атаковали Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 51 вражеский дрон удалось обезвредить, но есть и попадания.
Источник: Воздушные силы
Дословно ПС: "По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях".
Детали: Захватчики запускали беспилотники с 22.30 (29 июля) с разных направлений: Орел, Курск, Гвардейское - ВОТ Крыма.
В Воздушных силах сообщили, что особенностью ночной атаки является применение врагом до 8-ми реактивных дронов на северном направлении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны.
Напомним:
- Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона рассказал, что россияне модернизируют свои "Шахеды" так, чтобы они могли эффективнее избегать украинских дронов-перехватчиков. Также он добавил, что "Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны и нам нужно уже работать над этим".