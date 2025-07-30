Трамп заявив, що дозволить біженцям з України залишатися в США до кінця війни
Середа, 30 липня 2025, 10:15
Президент США Дональд Трамп припустив, що українці, які втекли від війни, можуть отримати дозвіл на перебування у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис журналіста DW у Х
Деталі: Один із журналістів запитав Трампа, чи дасть він дозвіл українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни. На що той відповів ствердно.
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"Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними"", – сказав він.
Нагадаємо:
- У січні після вступу Трампом на посаду, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.
- На початку квітня частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.