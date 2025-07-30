Трамп заявив, що дозволить біженцям з України залишатися в США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп припустив, що українці, які втекли від війни, можуть отримати дозвіл на перебування у Сполучених Штатах до завершення бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис журналіста DW у Х

Деталі: Один із журналістів запитав Трампа, чи дасть він дозвіл українцям у США залишитися в країні до закінчення повномасштабної російської війни. На що той відповів ствердно.

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"Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними"", – сказав він.

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