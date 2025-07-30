Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп предположил, что украинцы, бежавшие от войны, могут получить разрешение на пребывание в Соединенных Штатах до завершения боевых действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение журналиста DW в Х

Детали: Один из журналистов спросил Трампа, даст ли он разрешение украинцам в США остаться в стране до окончания полномасштабной российской войны. На что тот ответил утвердительно.

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"Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

Напомним: