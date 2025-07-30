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Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до конца войны

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 30 июля 2025, 10:15
Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до конца войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп предположил, что украинцы, бежавшие от войны, могут получить разрешение на пребывание в Соединенных Штатах до завершения боевых действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение журналиста DW в Х

Детали: Один из журналистов спросил Трампа, даст ли он разрешение украинцам в США остаться в стране до окончания полномасштабной российской войны. На что тот ответил утвердительно.

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"Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", – сказал он.

Напомним:

  • В январе после вступления Трампа в должность, чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.
  • В начале апреля часть украинцев, находящихся в США по гуманитарной программе, получили ошибочные сообщения на электронную почту об аннулировании их статуса.

ТрампбеженцыСШАУкраина
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