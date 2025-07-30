Бійці ССО знищили 7 окупантів і захопили позиції на Північно-Слобожанському напрямку

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували ліквідували семеро російських військових і взяли під контроль їхні позиції на Північно-Слобожанському напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що оператори 73 морського центру спеціальних операцій та воїни 144 центру ССО впритул наблизилися до позиції, яку утримував противник, і кілька разів пропонували росіянам здатися в полон. Окупанти відмовилися.

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Після цього зведена група здійснила штурм. Ворог намагався чинити опір, але був знищений. Українські військові захопили ворожі документи та зброю.

Зазначається, що під час операції противник відкрив мінометний вогонь по позиціях ССО. Один український боєць отримав поранення, його евакуювали та надали медичну допомогу – загрози його життю немає.

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У ССО зазначили, що успіх операції забезпечили ретельне планування, чітка взаємодія підрозділів та злагоджені дії учасників рейду.