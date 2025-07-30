Бойцы ССО уничтожили 7 оккупантов и захватили позиции на Северо-Слобожанском направлении

Воины Сил специальных операций ВСУ ликвидировали ликвидировали семерых российских военных и взяли под контроль их позиции на Северо-Слобожанском направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что операторы 73 морского центра специальных операций и воины 144 центра ССО вплотную приблизились к позиции, которую удерживал противник, и несколько раз предлагали россиянам сдаться в плен. Оккупанты отказались.

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После этого сводная группа осуществила штурм. Враг пытался сопротивляться, но был уничтожен. Украинские военные захватили вражеские документы и оружие.

Отмечается, что во время операции противник открыл минометный огонь по позициям ССО. Один украинский боец получил ранения, его эвакуировали и оказали медицинскую помощь - угрозы его жизни нет.

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В ССО отметили, что успех операции обеспечили тщательное планирование, четкое взаимодействие подразделений и слаженные действия участников рейда.