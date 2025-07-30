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Президентка Молдови звинуватила Росію у підготовці втручання в парламентські вибори

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 30 липня 2025, 12:24
Президентка Молдови звинуватила Росію у підготовці втручання в парламентські вибори
Ілюстративне фото: Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва планує безпрецедентне втручання у парламентські вибори, які мають відбутися у вересні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Санду заявила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти, за її словами, координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха-утікача Ілана Шора.

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Президентка країни очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також – саботаж голосування в діаспорі.

Санду також попередила про потенційні кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів, а також на інші об'єкти критичної інфраструктури.

У Молдові очікують на використання церкви в інтересах іноземної держави, залучення "лідерів думок" та онлайн-інфлюенсерів як посередників для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни.

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"Це не повинно нас лякати, це повинно нас мобілізувати. Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне – може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє", – сказала Санду.

Президентка Молдови запевнила: державні установи знають, що їм робити.

"У найближчий період вони повинні діяти більш скоординовано, професійно і єдиною командою, щоб захистити національні інтереси. Попереду – складний період, дорогі громадяни. Але наше майбутнє залежить тільки від нас", – додала вона.

Нагадаємо:

  • Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.
  • Нещодавно Центральна виборча комісія Молдови не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога", що пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором. 

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