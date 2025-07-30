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Президент Молдовы обвинила Россию в подготовке вмешательства в парламентские выборы

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 30 июля 2025, 12:24
Президент Молдовы обвинила Россию в подготовке вмешательства в парламентские выборы
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Москва планирует беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы, которые должны состояться в сентябре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Санду заявила, что Кремль инвестирует в несколько политических проектов, чтобы провести своих людей в следующий парламент. Все эти проекты, по ее словам, координируются из одного центра и в значительной степени финансируются через схемы беглого олигарха Илана Шора.

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Президент страны ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также – саботаж голосования в диаспоре.

Санду также предупредила о потенциальных кибератаках на цифровую инфраструктуру, связанную с проведением выборов, а также на другие объекты критической инфраструктуры.

В Молдове ожидают использования церкви в интересах иностранного государства, привлечения "лидеров мнений" и онлайн-инфлюенсеров в качестве посредников для распространения сообщений, направленных против европейского курса страны.

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"Это не должно нас пугать, это должно нас мобилизовать. Вмешательство России несет серьезные риски для общественного порядка и национальной безопасности, а главное – может драматически подорвать суверенитет страны и наше европейское будущее", – сказала Санду.

Президент Молдовы заверила: государственные учреждения знают, что им делать.

"В ближайший период они должны действовать более скоординированно, профессионально и единой командой, чтобы защитить национальные интересы. Впереди – сложный период, дорогие граждане. Но наше будущее зависит только от нас", – добавила она.

Напомним:

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