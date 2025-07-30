Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не візьмуться за тих, хто забирав їх незалежність – джерела УП  

Деякі народні депутати напередодні голосування за повернення незалежності НАБУ і САП хочуть від влади гарантій, що після зміни закону антикорупційні органи не візьмуться за тих, хто своїми голосами намагався підпорядкувати їх генпрокурору.

Джерело: стаття "Української правди" "І за нами прийдуть". Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?

Дослівно зі статті: "Співрозмовники УП у правоохоронних колах розповідають про прагнення депутатів отримати якісь примарні гарантії, що НАБУ і САП після повернення незалежності не почнуть з особливим завзяттям працювати саме по тих парламентарях, які так завзято голосували "за" закон 12414 під власні оплески і не приховуючи недоречного задоволення".

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Деталі: Джерела "Української правди", наближені до ОП, розповідають "про 6 можливих підозр нардепам президентської фракції у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні, які, начебто, були готові ще до голосування, а зараз і поготів".

Водночас впливові представники антикорупційної вертикалі у спілкуванні з УП наголошують, що вони не "не СБУ чи ДБР" і "політичним переслідуванням" не займаються.

"Ми на цих принципах працювали і працюємо. Це наша гарантія безпеки. Але якщо політична влада не хоче боротись з корупцією – у рази складніше зробити те, на що очікує суспільство", – зазначив співрозмовник видання.