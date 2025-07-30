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Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не возьмутся за тех, кто отнимал их независимость – источники УП

Ирина Балачук, Украинская правдаСреда, 30 июля 2025, 14:23
Нардепы хотят гарантий, что НАБУ и САП не возьмутся за тех, кто отнимал их независимость – источники УП
Фото иллюстративное из Facebook Верховной Рады

Некоторые народные депутаты накануне голосования за возвращение независимости НАБУ и САП хотят от власти гарантий, что после изменения закона антикоррупционные органы не возьмутся за тех, кто своими голосами пытался подчинить их генпрокурору.

Источник: статья "Украинской правды" "И за нами придут". Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?

Дословно из статьи: "Собеседники УП в правоохранительных кругах рассказывают о стремлении депутатов получить какие-то призрачные гарантии, что НАБУ и САП после возвращения независимости не начнут с особым рвением работать именно по тем парламентариям, которые так упорно голосовали "за" закон 12414 под собственные аплодисменты и не скрывая неуместного удовлетворения".

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Детали: Источники "Украинской правды", приближенные к ОП, рассказывают "о 6 возможных подозрениях нардепам президентской фракции в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, которые, якобы, были готовы еще до голосования, а сейчас и подавно".

В то же время влиятельные представители антикоррупционной вертикали в общении с УП подчеркивают, что они не "СБУ или ГБР" и "политическим преследованиям" не занимаются.

"Мы на этих принципах работали и работаем. Это наша гарантия безопасности. Но если политическая власть не хочет бороться с коррупцией – в разы сложнее сделать то, чего ожидает общество", – отметил собеседник издания.

Верховная РадаНАБУАнтикоррупционная прокуратуразаконодательство
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