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У Кремлі заявили про "імунітет до санкцій" у відповідь на ультиматум Трампа

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 30 липня 2025, 15:50
У Кремлі заявили про імунітет до санкцій у відповідь на ультиматум Трампа
Ілюстративне фото: Getty Images

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежить за заявами президента США Дональда Трампа, однак не вважає санкції ефективними, оскільки Росія, за його словами, "виробила певний імунітет" до таких обмежень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

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На це у Кремлі заявили, що Росія вже "досить давно живе під величезною кількістю санкцій", а економіка країни "працює в умовах значних обмежень".

"Тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви президента Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу", – сказав Пєсков.

Нагадаємо:

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  • Після такої заяви Трампа заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
  • На це відповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії.

РосіясанкціїТрамп
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