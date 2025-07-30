В Кремле заявили об "иммунитете к санкциям" в ответ на ультиматум Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за заявлениями президента США Дональда Трампа, однако не считает санкции эффективными, поскольку Россия, по его словам, "выработала определенный иммунитет" к таким ограничениям.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
На это в Кремле заявили, что Россия уже "достаточно давно живет под огромным количеством санкций", а экономика страны "работает в условиях значительных ограничений".
"Поэтому, конечно, мы уже выработали определенный иммунитет в этом вопросе и продолжаем отслеживать все заявления президента Трампа и других международных представителей по этому поводу", – сказал Песков.
Напомним:
- После такого заявления Трампа заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".
- На это ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России.