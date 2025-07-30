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В Кремле заявили об "иммунитете к санкциям" в ответ на ультиматум Трампа

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 30 июля 2025, 15:50
В Кремле заявили об иммунитете к санкциям в ответ на ультиматум Трампа
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за заявлениями президента США Дональда Трампа, однако не считает санкции эффективными, поскольку Россия, по его словам, "выработала определенный иммунитет" к таким ограничениям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как известно, ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

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На это в Кремле заявили, что Россия уже "достаточно давно живет под огромным количеством санкций", а экономика страны "работает в условиях значительных ограничений".

"Поэтому, конечно, мы уже выработали определенный иммунитет в этом вопросе и продолжаем отслеживать все заявления президента Трампа и других международных представителей по этому поводу", – сказал Песков.

Напомним:

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  • После такого заявления Трампа заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".
  • На это ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России.

РосcиясанкцииТрамп
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