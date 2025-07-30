На російській Камчатці після землетрусу почав вивергатися вулкан

виверження вулкану Ключевська сопка в РФ. фото: Інститут вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН

Після сильного землетрусу вулкан Ключевська Сопка вивергається на Камчатці в Росії.

Джерело: філія Єдиної геофізичної служби РАН, "Интерфакс", російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що за попередніми даними, спостерігається сходження розпеченої лави по західному схилу. Над вулканом є потужне світіння, відбуваються вибухи.

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"Интерфакс" повідомив, що Ключевський в середу вдень викинув попіл на висоту до трьох кілометрів над рівнем моря.

Відзначається, що міжнародні траси руху повітряних суден в районі Ключевського не проходять.

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У соцмережах є фото виверження з борту літака.

"РИА Новости" пише, що туристи, які відвідують район підніжжя вулкана на Камчатці, не скасовують тури. Багато мандрівників висловлюють бажання особисто спостерігати за виверженням.

фото - Інститут вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН

Що передувало: На Камчатці стався сильний землетрус магнітудою понад 8 балів. У Росії та кількох інших країнах світу оголошували про загрозу виникнення цунамі.

Довідково: Ключевський або Ключевська Сопка – діючий вулкан на сході Камчатки, його висота становить 4,85 тис. м. Він знаходиться в 360 км від Петропавловська-Камчатського, на його схилі в 30 км від вершини розташоване селище Ключі. Ключевський є одним з найактивніших вулканів світу.