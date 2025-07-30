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На российской Камчатке после землетрясения начал извергаться вулкан

Валентина РоманенкоСреда, 30 июля 2025, 17:55
На российской Камчатке после землетрясения начал извергаться вулкан
извержение вулкана Ключевская сопка в РФ. фото: Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

После сильного землетрясения вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке в России.

Источник: филиал Единой геофизической службы РАН, "Интерфакс", российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, то по предварительным данным, наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Над вулканом есть мощное свечение, происходят взрывы.

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"Интерфакс" сообщил, что Ключевской в среду днем выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевского не проходят.

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В соцсетях есть фото извержения с борта самолета.

 

"РИА Новости" пише, что туристы, посещающие район подножия вулкана на Камчатке, не отменяют туры. Многие путешественники выражают желание лично наблюдать за извержением.

 
фото - Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН

Что предшествовало: На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой более 8 баллов. В России и нескольких других странах мира объявляли об угрозе возникновения цунами.

Справка: Ключевской или Ключевская Сопка – действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

землетрясениеРосcия
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