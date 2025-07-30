Росіяни вдарили по передмістю Харкова: загинув охоронець, 8 людей поранені – серед них рятувальники
Російська армія опівдні 30 липня завдала удару двома ракетами по селищу Васищеве Харківського району, одна людина загинула, ще вісім постраждали – серед них рятувальники.
Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова ОВА Олег Синєгубов
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 30 липня орієнтовно о 12:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району.
Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа".
Деталі: Унаслідок атаки загинув охоронець. Ще п’ятеро людей – троє чоловіків та дві жінки – отримали поранення і травми.
Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.
За попередніми даними, армія РФ застосувала дві ракети С-300/С-400.