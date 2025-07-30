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Росіяни вдарили по передмістю Харкова: загинув охоронець, 8 людей поранені – серед них рятувальники

Тетяна ОлійникСереда, 30 липня 2025, 19:57
Росіяни вдарили по передмістю Харкова: загинув охоронець, 8 людей поранені – серед них рятувальники
Фото - Харківська ОВА

Російська армія опівдні 30 липня завдала удару двома ракетами по селищу Васищеве Харківського району, одна людина загинула, ще вісім постраждали – серед них рятувальники. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова ОВА Олег Синєгубов

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 30 липня орієнтовно о 12:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району.

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Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа".

 
Фото - Харківська ОВА
 
Фото - Харківська ОВА
 
Фото - Харківська ОВА
 
Фото - Харківська ОВА

Деталі: Унаслідок атаки загинув охоронець. Ще п’ятеро людей – троє чоловіків та дві жінки – отримали поранення і травми.

Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

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За попередніми даними, армія РФ застосувала дві ракети С-300/С-400.

Харківська область
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