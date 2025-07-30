Россияне ударили по пригороду Харькова: погиб охранник, 8 человек ранены – среди них спасатели

Российская армия в полдень 30 июля нанесла удар двумя ракетами по поселку Васищево Харьковского района, один человек погиб, еще восемь пострадали – среди них спасатели.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель ОВА Олег Синегубов

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 30 июля ориентировочно в 12:00 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района.

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Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар".

Фото - Харьковская ОВА

Фото - Харьковская ОВА

Фото - Харьковская ОВА

Фото - Харьковская ОВА

Детали: В результате атаки погиб охранник. Еще пять человек – трое мужчин и две женщины – получили ранения и травмы.

Кроме того, во время ликвидации последствий пожара пострадали трое сотрудников ГСЧС.

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По предварительным данным, армия РФ применила две ракеты С-300/С-400.