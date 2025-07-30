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Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами

Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 21:55
Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами
фото Мін'юсту

З виправної колонії в Запорізькій області, яку російські війська атакували КАБами, евакуювали засуджених.

Джерело: міністр юстиції Герман Галущенко, якого цитує пресслужба Мінʼюсту

Деталі: 28 липня російські війська завдали прицільного удару керованими авіаційними бомбами по Біленьківській виправній колонії. В результаті атаки, за уточненими даними, загинули 16 засуджених, ще 43 дістали поранення. Також внаслідок удару було пошкоджено будівлю колонії.

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За словами міністра, всі засуджені були евакуйовані з колонії одразу після обстрілу, а характер удару свідчить про те, що ціллю була саме пенітенціарна установа, тому зараз ретельно вивчаються всі обставини атаки. Обстріли установ, де утримуються люди, – це пряме порушення міжнародного гуманітарного права.

"У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Наразі ми вивчаємо всі обставини, включно з тим, як саме був завданий цей удар", – зазначив Галущенко.

Міністр подякував персоналу установи за оперативні дії та самовіддану роботу під час надзвичайної ситуації, а також підкреслив важливість збереження кадрового складу. Також було порушено питання відновлення об’єкта та розглянуто управлінські рішення щодо подальшого використання території.

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