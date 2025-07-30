Всех осужденных эвакуировали из колонии на Запорожье, которую россияне атаковали КАБами

Из исправительной колонии в Запорожской области, которую российские войска атаковали КАБами, эвакуировали осужденных.

Источник: министр юстиции Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба Минюста

Детали: 28 июля российские войска нанесли прицельный удар управляемыми авиационными бомбами по Беленьковской исправительной колонии. В результате атаки, по уточненным данным, погибли 16 осужденных, еще 43 получили ранения. Также в результате удара было повреждено здание колонии.

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По словам министра, все осужденные были эвакуированы из колонии сразу после обстрела, а характер удара свидетельствует о том, что целью было именно пенитенциарное учреждение, поэтому сейчас тщательно изучаются все обстоятельства атаки. Обстрелы учреждений, где содержатся люди, – это прямое нарушение международного гуманитарного права.

"В колонии есть бомбоубежища, и во время воздушных тревог осужденные спускаются туда. Но в этот раз, к сожалению, из-за характера удара воспользоваться укрытием было невозможно. Сейчас мы изучаем все обстоятельства, включая то, как именно был нанесен этот удар", – отметил Галущенко.

Министр поблагодарил персонал учреждения за оперативные действия и самоотверженную работу во время чрезвычайной ситуации, а также подчеркнул важность сохранения кадрового состава. Также был поднят вопрос восстановления объекта и рассмотрены управленческие решения по дальнейшему использованию территории.