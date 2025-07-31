Росіяни завдали ракетного удару по Києву

На світанку 31 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву: пошкоджений будинок, вибиті вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Джерело: КМВА, Повітряні сили, начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: О 4:30 КМВА повідомила про загрозу балістики для Києва.

Реклама:

Повітряні сили інформували про швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. А також про КР курсом на Київ зі сходу.

Оновлено: Під час повітряної тривоги через загрозу балістики в Києві пролунала серія вибухів.

Ткаченко повідомив про атаку на два райони столиці.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Ткаченка: "Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги.

Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова".

Пряма мова Кличка: "Виклики медиків у Святошинський та у Шевченківський райони. Бригади виїхали.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає".

Деталі: Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок атаки ворога на столицю пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі.

Після відбою повітряної тривоги в Києві о 5:06 о 5:35 у столиці та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо: Увечері та вночі Росія атакувала Київ ударними дронами, внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі.