Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали ракетного удару по Києву

Ольга Глущенко Четвер, 31 липня 2025, 04:32
Росіяни завдали ракетного удару по Києву
ілюстративне фото: ДСНС

На світанку 31 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву: пошкоджений будинок, вибиті вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Джерело: КМВА, Повітряні сили, начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: О 4:30 КМВА повідомила про загрозу балістики для Києва.

Реклама:

Повітряні сили інформували про швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. А також про КР курсом на Київ зі сходу.

Оновлено: Під час повітряної тривоги через загрозу балістики в Києві пролунала серія вибухів.

Ткаченко повідомив про атаку на два райони столиці.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Ткаченка: "Ворог підступно завдав ракетного удару після тривалої тривоги.

Наслідки у Шевченківському та Святошинському районах. Житлова забудова".

Пряма мова Кличка: "Виклики медиків у Святошинський та у Шевченківський райони. Бригади виїхали.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Постраждалих немає".

Деталі: Пізніше Кличко повідомив, що внаслідок атаки ворога на столицю пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі.

Після відбою повітряної тривоги в Києві о 5:06 о 5:35 у столиці та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо: Увечері та вночі Росія атакувала Київ ударними дронами, внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі.

Київросійсько-українська війнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ОновлюєтьсяРосіяни завдали ракетного удару по Києву
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ
Усі новини...
Від початку доби на фронті відбулось 159 зіткнень – Генштаб
Республіканці в США пропонують створити фонд для поставок зброї Україні коштом європейців
Атака ворожих БпЛА: у Києві пролунали вибухи, виникли пожежі, серед постраждалих дитина
Донька Келлога про обстріл Києва: Це відповідь Путіна на дедлайн Трампа
Останні новини
05:12
Трамп заявив, що США і Південна Корея уклали торговельну угоду
04:32
ОновлюєтьсяРосіяни завдали ракетного удару по Києву
03:52
На Франківщині поліцейські шукають 8-річного хлопчика
02:54
У ФБР виявили секретні документи щодо зв’язків Трампа і Росії у "мішках для спалювання" – ЗМІ
02:10
Визначився потенційно наступний суперник "Шахтаря" у кваліфікації Ліги Європи
01:26
Донька Келлога про обстріл Києва: Це відповідь Путіна на дедлайн Трампа
00:32
США оголосили про нові масштабні санкції проти "тіньового флоту" Ірану
00:06
оновлено від 23:04, фотоАтака ворожих БпЛА: у Києві пролунали вибухи, виникли пожежі, серед постраждалих дитина
23:46
Що показували на театральному фестивалі в Авіньйоні: огляд
23:36
Туреччина експортуватиме азербайджанський газ у Сирію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: