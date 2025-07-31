Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: есть попадания в жилые дома, возникли пожары

На рассвете 31 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву: поврежден дом, выбиты окна в детском отделении медучреждения.

Источник: КГВА, Воздушные силы, начальник КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В 4:30 КМВА сообщила об угрозе баллистики для Киева.

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Воздушные силы информировали о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киевщину. А также об КР курсом на Киев с востока.

Обновлено: Во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики в Киеве прозвучала серия взрывов.

Ткаченко сообщил об атаке на два района столицы.

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Прямая речь Ткаченко: "Враг коварно нанес ракетный удар после длительной тревоги.

Последствия в Шевченковском и Святошинском районах. Жилищная застройка".

Прямая речь Кличко: "Вызовы медиков в Святошинский и Шевченковский районы. Бригады уехали.

В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет.

Детали: Позже Кличко сообщил, что в результате атаки врага на столицу поврежден жилой дом в Святошинском районе.

После отбоя воздушной тревоги в Киеве в 5:06 в 5:35 в столице и ряде областей снова объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В 5.51 в Киеве и областях объявили отбои тревоги.

Украинский фотожурналист Ян Доброносов опубликовал видео, снятое у дома, в который попала российская ракета. На видео видны серьезные разрушения дома.

Обновлено: Ткаченко отметил, что в результате ракетного удара в Голосеевском районе горят дом и авто.

В Святошинском районе и Соломенском зафиксированы попадания в жилые дома.

В Шевченковском районе повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили.

Напомним: Вечером и ночью Россия атаковала Киев ударными дронами, в результате чего возникли пожары, пострадали.