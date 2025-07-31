Трамп заявив, що США і Південна Корея уклали торговельну угоду

Президент Дональд Трамп заявив, що США уклали з Південною Кореєю торговельну угоду з митним тарифом 15%.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали повну та всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея".

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Деталі: За словами Трампа, згідно з угодою Південна Корея надасть Штатам 350 мільярдів доларів інвестицій, а також придбає скраплений природний газ (СПГ) або інші енергетичні продукти на суму 100 мільярдів доларів.

Пряма мова Трампа: "Південна Корея погодилася інвестувати значну суму грошей для своїх інвестиційних цілей. Ця сума буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мюн прибуде до Білого дому для двосторонньої зустрічі. Я також хотів би привітати нового президента з його успіхом на виборах".

Деталі: Трамп зазначив, що узгоджено, що Південна Корея буде повністю відкрита для торгівлі зі Сполученими Штатами та прийматиме американські товари, зокрема легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську продукцію тощо.

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Пряма мова Трампа: "Ми домовилися про тариф для Південної Кореї у розмірі 15%. Америка не буде обкладатися митом".

Що передувало: Південна Корея запропонувала США партнерство в суднобудуванні як останню спробу укласти торговельну угоду до 1 серпня й уникнути 25% тарифів на експорт.

Нагадаємо: Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.