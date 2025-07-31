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Трамп заявил, что США и Южная Корея заключили торговое соглашение

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 июля 2025, 05:12
Трамп заявил, что США и Южная Корея заключили торговое соглашение
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп заявил, что США заключили с Южной Кореей торговое соглашение по таможенному тарифу 15%.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я рад объявить, что Соединенные Штаты Америки заключили полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея".

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Детали: По словам Трампа, согласно соглашению, Южная Корея предоставит Штатам 350 миллиардов долларов инвестиций, а также приобретет сжиженный природный газ (СПГ) или другие энергетические продукты на сумму 100 миллиардов долларов.

Прямая речь Трампа: "Южная Корея согласилась инвестировать значительную сумму денег для своих инвестиционных целей. Эта сумма будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чже Мюн прибудет в Белый дом для двусторонней встречи. Я также хотел бы поздравить нового президента с его успехом на выборах".

Детали: Трамп отметил, что согласовано, что Южная Корея будет полностью открыта для торговли с Соединенными Штатами и будет принимать американские товары, в том числе легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную продукцию и т.д.

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Прямая речь Трампа: "Мы договорились о тарифе для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться пошлиной".

Что предшествовало: Южная Корея предложила США партнерство в судостроении как последнюю попытку заключить торговое соглашение до 1 августа и избежать 25% тарифов на экспорт.

Напомним: Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.

СШАЮжная Корея
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