Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві після атаки перекрили рух низкою вулиць

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 07:16
У Києві після атаки перекрили рух низкою вулиць
Фото поліції

Рух низкою вулиць перекрили у столиці після російської комбінованої атаки уночі 31 липня.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram

Деталі: Наразі проїзд закритий:

Реклама:
  • вулицею Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
  • провулком Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волинською);
  • вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
  • вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
  • вулицею Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
  • вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Передісторія:

  • Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 2 загиблих та 48 поранених.

Київракетний ударбезпілотникидороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоКількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ
Усі новини...
Київ
Дроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, двоє загиблих, 48 постраждалих
Росіяни завдали ракетного удару по Києву: є влучання у житлові будинки, виникли пожежі
Донька Келлога про обстріл Києва: Це відповідь Путіна на дедлайн Трампа
Останні новини
08:26
Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Південною Кореєю
08:24
фото Росіяни пошкодили кілька підприємств на Дніпропетровщині: вирували пожежі
08:17
"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва
08:03
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
07:48
фотоКількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
07:41
фото, відео У Києві наслідки атаки є у 27 місцях, серед постраждалих 9 дітей і 3 поліцейських
07:16
У Києві після атаки перекрили рух низкою вулиць
06:16
оновлено, фото, відеоДроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, 2 загиблих, 52 постраждалих
05:12
Трамп заявив, що США і Південна Корея уклали торговельну угоду
04:32
Оновлено, відеоРосіяни завдали ракетного удару по Києву: є влучання у житлові будинки, виникли пожежі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: