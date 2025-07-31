У Києві після атаки перекрили рух низкою вулиць
Четвер, 31 липня 2025, 07:16
Рух низкою вулиць перекрили у столиці після російської комбінованої атаки уночі 31 липня.
Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram
Деталі: Наразі проїзд закритий:
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- вулицею Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
- провулком Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волинською);
- вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
- вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
- вулицею Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
- вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).
Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 2 загиблих та 48 поранених.