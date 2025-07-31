В Киеве после атаки перекрыли движение по ряду улиц

Движение по ряду улиц перекрыли в столице после российской комбинированной атаки ночью 31 июля.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram

Детали: В настоящее время проезд закрыт по:

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улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);

переулку Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);

улицей Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);

улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);

улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);

улице Волноваской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

Предыстория: