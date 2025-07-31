В Киеве после атаки перекрыли движение по ряду улиц
Четверг, 31 июля 2025, 07:16
Движение по ряду улиц перекрыли в столице после российской комбинированной атаки ночью 31 июля.
Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram
Детали: В настоящее время проезд закрыт по:
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- улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
- переулку Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);
- улицей Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
- улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
- улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
- улице Волноваской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).
Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.
Предыстория:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 2 погибших и 48 раненых.