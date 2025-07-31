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Дроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, двоє загиблих, 48 постраждалих

Ольга Глущенко Четвер, 31 липня 2025, 06:16
Дроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, двоє загиблих, 48 постраждалих
фото: ДСНС

Вранці 31 липня стало відомо про наслідки масованої дроно-ракетної атаки російської армії на столицю: двоє загиблих48 постраждалих, зруйнований під’їзд житлового будинку, виникли пожежі, багато ушкоджень.

Джерело: Кличко в соцмережах, президент України Володимир Зеленський, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС

Деталі: Кличко повідомив про такі наслідки ударів російських дронів і ракет по Києву:

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У Святошинському районі зруйнований під’їзд житлового будинку. За словами мера, екстрені служби працюють на місці.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Також виникли пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови.

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У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Пряма мова Кличка: "Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів".

Оновлено: Зеленський опублікував відео ракетного удару по київському будинку.

Пряма мова Зеленського: "Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи".

Деталі: Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24. Кличко додав, що 17 з них госпіталізовані.

Пізніше Ткаченко повідомив, що є загибла, тіло якої деблокували рятувальники.

У ДСНС інформували, що серед травмованих є троє поліцейських, які їхали на виклик.

Близько 7 години ранку Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 43, 26 із них госпіталізували.

Після 7 ранку мер Києва повідомив, що кількість постраждалих зросла до 48. А Ткаченко зазначив, що до відомо про двох загиблих.

Київбезпілотникиракетний ударросійсько-українська війна
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