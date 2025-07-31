Дроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, двоє загиблих, 48 постраждалих
Вранці 31 липня стало відомо про наслідки масованої дроно-ракетної атаки російської армії на столицю: двоє загиблих, 48 постраждалих, зруйнований під’їзд житлового будинку, виникли пожежі, багато ушкоджень.
Джерело: Кличко в соцмережах, президент України Володимир Зеленський, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС
Деталі: Кличко повідомив про такі наслідки ударів російських дронів і ракет по Києву:
У Святошинському районі зруйнований під’їзд житлового будинку. За словами мера, екстрені служби працюють на місці.
Також виникли пожежі в кількох нежитлових будівлях.
У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови.
У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.
Пряма мова Кличка: "Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів".
Оновлено: Зеленський опублікував відео ракетного удару по київському будинку.
Пряма мова Зеленського: "Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи".
Деталі: Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24. Кличко додав, що 17 з них госпіталізовані.
Пізніше Ткаченко повідомив, що є загибла, тіло якої деблокували рятувальники.
У ДСНС інформували, що серед травмованих є троє поліцейських, які їхали на виклик.
Близько 7 години ранку Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 43, 26 із них госпіталізували.
Після 7 ранку мер Києва повідомив, що кількість постраждалих зросла до 48. А Ткаченко зазначив, що до відомо про двох загиблих.