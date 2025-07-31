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ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 08:03
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 070 окупантів та 16 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 053 260 (+1 070) осіб,
  • танків – 11 067 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 066 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30 911 (+16) од,
  • засобів ППО – 1 203 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 894 (+209) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 822 (+68) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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