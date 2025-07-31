ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
Четвер, 31 липня 2025, 08:03
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 070 окупантів та 16 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 053 260 (+1 070) осіб,
- танків – 11 067 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 066 (+1) од,
- артилерійських систем – 30 911 (+16) од,
- засобів ППО – 1 203 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 894 (+209) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 822 (+68) од.
Дані уточнюються.