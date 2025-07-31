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ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 08:03
ВСУ обезвредили еще более тысячи оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 1 070 оккупантов и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 053 260 (+1 070) человек,
  • танков – 11 067 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 066 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем – 30 911 (+16) ед.,
  • средств ПВО – 1 203 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 894 (+209) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 822 (+68) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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