"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва
Президент США Дональд Трамп заявив, що заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву слід уважніше добирати слова, бо в своїх заявах він "заходить на дуже небезпечну територію".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social
Деталі: Дональд Трамп розпочав з теми торгівлі Індії з РФ, а далі "перемкнувся" на Росію.
"Мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені байдуже. У нас дуже мало співпраці з Індією, їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі", – написав Трамп.
"Так само, у Росії США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є, і скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає що він президент, стежити за словами. Бо він заходить на дуже небезпечну територію", – додав Дональд Трамп.
Нвгадаємо:
- Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
- Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".