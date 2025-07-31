"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва

Президент США Дональд Трамп заявив, що заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву слід уважніше добирати слова, бо в своїх заявах він "заходить на дуже небезпечну територію".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social

Деталі: Дональд Трамп розпочав з теми торгівлі Індії з РФ, а далі "перемкнувся" на Росію.

Реклама:

"Мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені байдуже. У нас дуже мало співпраці з Індією, їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі", – написав Трамп.

"Так само, у Росії США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є, і скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає що він президент, стежити за словами. Бо він заходить на дуже небезпечну територію", – додав Дональд Трамп.

скрин з Truth Social

Нвгадаємо:

РЕКЛАМА: