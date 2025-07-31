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"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 31 липня 2025, 08:17
Стеж за словами: Трамп розкритикував риторику Медведєва
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву слід уважніше добирати слова, бо в своїх заявах він "заходить на дуже небезпечну територію".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у Truth Social

Деталі: Дональд Трамп розпочав з теми торгівлі Індії з РФ, а далі "перемкнувся" на Росію.

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"Мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки, мені байдуже. У нас дуже мало співпраці з Індією, їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі", – написав Трамп.

"Так само, у Росії США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є, і скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає що він президент, стежити за словами. Бо він заходить на дуже небезпечну територію", – додав Дональд Трамп.

 
скрин з Truth Social

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  • Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
  • Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

ТрампМедведєв
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