"Следи за словами": Трамп раскритиковал риторику Медведева

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву следует внимательнее подбирать слова, потому что в своих заявлениях он "заходит на очень опасную территорию".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social

Детали: Дональд Трамп начал с темы торговли Индии с РФ, а затем "переключился" на Россию.

Реклама:

"Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире", – написал Трамп.

"Так же, в России у США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию", – добавил Дональд Трамп.

скрин с Truth Social

Напомним:

РЕКЛАМА: