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"Следи за словами": Трамп раскритиковал риторику Медведева

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 31 июля 2025, 08:17
Следи за словами: Трамп раскритиковал риторику Медведева
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву следует внимательнее подбирать слова, потому что в своих заявлениях он "заходит на очень опасную территорию".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social

Детали: Дональд Трамп начал с темы торговли Индии с РФ, а затем "переключился" на Россию.

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"Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире", – написал Трамп.

"Так же, в России у США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию", – добавил Дональд Трамп.

 
скрин с Truth Social

Напомним:

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  • Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
  • Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на это заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

ТрампМедведев
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