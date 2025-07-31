Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни пошкодили кілька підприємств на Дніпропетровщині: вирували пожежі

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 08:24
Росіяни пошкодили кілька підприємств на Дніпропетровщині: вирували пожежі
Руйнування на Нікопольщині. ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі 31 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – пошкодили комунальне і транспортне підприємства, сільськогосподарське господарство, приватні будинки та техніку, в кількох місцях вирували пожежі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "В області сили ППО знищили 15 безпілотників... Але були і влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували".

Реклама:

Деталі: Нікопольський район загарбники атакували дронами та артилерією.

"Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди – одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач", – написав Лисак. 

 
Руйнування на Нікопольщині 
Фото з telegram Сергія ЛИсака 

По Межівській громаді Синельниківського району росіяни вдарили FPV-дроном – пошкодили транспорт комунального підприємства.

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоКількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни пошкодили вокзал у Павлограді, на Дніпропетровщині загинула худоба і постраждали 2 людини
У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
Лежала на збереженні: внаслідок удару по пологовому Кам’янського загинула 23-річна дівчина
Останні новини
08:26
Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Південною Кореєю
08:24
фото Росіяни пошкодили кілька підприємств на Дніпропетровщині: вирували пожежі
08:17
"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва
08:03
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
07:48
фотоКількість жертв російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина – КМВА
07:41
фото, відео У Києві наслідки атаки є у 27 місцях, серед постраждалих 9 дітей і 3 поліцейських
07:16
У Києві після атаки перекрили рух низкою вулиць
06:16
оновлено, фото, відеоДроново-ракетна атаки на Київ: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, 2 загиблих, 52 постраждалих
05:12
Трамп заявив, що США і Південна Корея уклали торговельну угоду
04:32
Оновлено, відеоРосіяни завдали ракетного удару по Києву: є влучання у житлові будинки, виникли пожежі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: