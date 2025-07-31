Росіяни пошкодили кілька підприємств на Дніпропетровщині: вирували пожежі

Руйнування на Нікопольщині. ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі 31 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – пошкодили комунальне і транспортне підприємства, сільськогосподарське господарство, приватні будинки та техніку, в кількох місцях вирували пожежі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "В області сили ППО знищили 15 безпілотників... Але були і влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували".

Реклама:

Деталі: Нікопольський район загарбники атакували дронами та артилерією.

"Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди – одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач", – написав Лисак.

Руйнування на Нікопольщині Фото з telegram Сергія ЛИсака

По Межівській громаді Синельниківського району росіяни вдарили FPV-дроном – пошкодили транспорт комунального підприємства.