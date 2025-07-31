Россияне повредили несколько предприятий в Днепропетровской области: бушевали пожары

Разрушения в Никопольском районе. ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область – повредили коммунальное и транспортное предприятия, сельскохозяйственное хозяйство, частные дома и технику, в нескольких местах бушевали пожары.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В области силы ПВО уничтожили 15 беспилотников... Но были и попадания в Юрьевской общине Павлоградского района. Разрушены сельскохозяйственное и транспортное предприятия. Возник пожар, его ликвидировали".

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Детали: Никопольский район захватчики атаковали дронами и артиллерией.

"Прилетало по райцентру и Марганецкой общине. Повреждены коммунальное предприятие, 3 частных дома, хозяйственные постройки – одна из них загорелась, огонь потушили. Задело и гараж, линию электропередач", – написал Лысак.

Разрушения в Никопольском районе ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По Межевской общине Синельниковского района россияне ударили FPV-дроном – повредили транспорт коммунального предприятия.