Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне повредили несколько предприятий в Днепропетровской области: бушевали пожары

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 08:24
Россияне повредили несколько предприятий в Днепропетровской области: бушевали пожары
Разрушения в Никопольском районе. ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область – повредили коммунальное и транспортное предприятия, сельскохозяйственное хозяйство, частные дома и технику, в нескольких местах бушевали пожары.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В области силы ПВО уничтожили 15 беспилотников... Но были и попадания в Юрьевской общине Павлоградского района. Разрушены сельскохозяйственное и транспортное предприятия. Возник пожар, его ликвидировали".

Реклама:

Детали: Никопольский район захватчики атаковали дронами и артиллерией.

"Прилетало по райцентру и Марганецкой общине. Повреждены коммунальное предприятие, 3 частных дома, хозяйственные постройки – одна из них загорелась, огонь потушили. Задело и гараж, линию электропередач", – написал Лысак.

 
Разрушения в Никопольском районе
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По Межевской общине Синельниковского района россияне ударили FPV-дроном – повредили транспорт коммунального предприятия.

Днепропетровская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Следи за словами": Трамп раскритиковал риторику Медведева
фотоЧисло погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
В нескольких городах Украины люди снова вышли на протест из-за закона о НАБУ и САП
В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне повредили вокзал в Павлограде, в Днепропетровской области погиб скот и пострадали 2 человека
В Николаеве и на Днепропетровщине раздались взрывы – СМИ
Лежала на сохранении: в результате удара по роддому Каменского погибла 23-летняя девушка
Последние новости
10:04
На Киевщине враг повредил магазины и склады
10:02
В Британии запрещенная пропалестинская организация добилась права обжаловать решение
09:57
фотоОккупанты нанесли удар ФАБами по Запорожскому району: 2 раненых
09:55
ИнтервьюВиталий Маркив: Мы разбудили настоящего зверя, но наш долг – держаться
09:41
Россия атаковала 317 дронами и ракетами, в Киеве есть прямые попадания 5 "Искандеров-К"
09:39
Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину навредит торговым переговорам
09:33
фотоСибига после ночной атаки: Трамп был очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение
09:21
В Киеве вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру: может задерживаться городская электричка
09:09
видеоВ России заявили об атаке дронов на завод и транспортно-энергетическую сферу
08:51
На фронте произошло почти 200 боевых столкновений, из них 49 на Покровском направлении – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: