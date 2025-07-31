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У Росії заявили про атаку дронів на завод і транспортно-енергетичну сферу

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 09:09
У Росії заявили про атаку дронів на завод і транспортно-енергетичну сферу
Дим у Пензі після атаки дронів. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Російська влада заявила про атаку безпілотників на промислове підприємство в Пензі Пензенської області та транспортно-енергетичну сферу Волгоградської області РФ.

Джерело: Міноборони РФ, губернатор Пензенської області Олег Мельниченко, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров і Telegram-канал Astra

Пряма мова Бочарова: "Вночі силами ППО... відбита масова атака БпЛА на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Постраждалих немає".

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Деталі: Губернатор додав, що уламки впали на залізничні колії в Світлоярському районі, а в Котельниковському районі в результаті атаки "порушено газопостачання близько 65 приватних домоволодінь".

"Для ліквідації уламків БпЛА, розташованих на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів в районі станції Тінгута Світлоярського району, працюють сапери. Пошкоджень колій не виявлено", – запевняє Бочаров.

Деталі: За даними Astra, в Котельниковому виникла пожежа.

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Також про вибухи і подальшу пожежу повідомили жителі міста Пенза.

На одному з відео, які публікують в соцмережах росіяни, закадровий голос говорить: "Завод бомблять! Просто на ОЕМ летить".

Губернатор Пензенської області підтвердив атаку і пожежу на "одному з промислових підприємств".

Пряма мова Мельниченка: "Знову здійснено атаку ворожих безпілотників на одне з наших промислових підприємств. Жертв і руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають. Перебуваю на місці події, де працюють служби екстреного реагування".

Деталі: Він додав, що нібито "з метою безпеки" на території області ввели "тимчасові обмеження мобільного інтернету".

За словами чиновника, це нібито "допомагає військовослужбовцям придушувати БпЛА".

Міноборони РФ повідомило, що за ніч засоби ППО нібито знищили 32 українські безпілотники.

11 дронів нібито збили над Волгоградською областю, по 5 – над Воронезькою та Бєлгородською, по 2 – над Тамбовською та Ростовською областями і 7 – над територією тимчасово окупованого Криму.

Довідково: Завод ОЕМ, який згадують на відео, – це Пензенський завод обчислювальних електронних машин. Зараз він називається АТ "Пензенське виробниче об'єднання ЕОТ ім. В. А. Ревунова". За даними Astra, цей завод, серед іншого, виробляє обчислювальну техніку для Міноборони РФ.

Поруч з ним розхташований єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ "Радіозавод".

Росіябезпілотники
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