В России заявили об атаке дронов на завод и транспортно-энергетическую сферу

Дым в Пензе после атаки дронов. Скриншот из видео с Telegram-канала Astra

Российские власти заявили об атаке беспилотников на промышленное предприятие в Пензе Пензенской области и транспортно-энергетическую сферу Волгоградской области РФ.

Источник: Минобороны РФ, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Telegram-канал Astra

Прямая речь Бочарова: "Ночью силами ПВО… отражена массированная атака БпЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет".

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Детали: Губернатор добавил, что обломки упали на железнодорожные пути в Светлоярском районе, а в Котельниковском районе в результате атаки "нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладениях".

"Для ликвидации обломков БПЛА, расположенных на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", – уверяет Бочаров.

Детали: По данным Astra, в Котельниковом возник пожар.

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Также о взрывах и последующем пожаре сообщили жители города Пенза.

На одном из видео, которые публикуют в соцсетях россияне, закадровый голос говорит: "Завод бомбят! Прям на ВЭМ летит".

Російська влада заявила про атаку безпілотників на промислове підприємство в Пензі Пензенської області РФ. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/mJwCg5nHgY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2025

Губернатор Пензенской области подтвердил атаку и пожар на "одном из промышленных предприятий".



Прямая речь Мельниченко: "Вновь совершена атака вражеских беспилотников на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования".



Детали: Он добавил, что якобы "в целях безопасности" на территории области ввели "временные ограничения мобильного интернета".

По словам чиновника, это якобы "помогает военнослужащим подавлять БпЛА".

Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО якобы уничтожили 32 украинских беспилотника.

11 дронов якобы сбили над Волгоградской областью, по 5 – над Воронежской и Белгородской, по 2 – над Тамбовской и Ростовской областями и 7 – над территорией временно оккупированного Крыма.

Справка: Завод ВЭМ, который упоминают на видео, – это Пензенский завод вычислительных электронных машин. Сейчас оно называется АО "Пензенское производственное объединение ЭВТ им. В. А. Ревунова". По данным Astra, этот завод среди прочего производит вычислительную технику для Минобороны РФ.



Рядом с ним находится единственный российский оборонный завод, изготавливающий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО "Радиозавод".