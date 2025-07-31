Окупанти вдарили ФАБами по Запорізькому району: 2 поранених

Дві людини дістали поранення внаслідок російського удару ФАБами по селу Веселянка, що у Запорізькій області.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "17-річний хлопець та 64-річна жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни завдали 4 удари, попередньо ФАБами".



Деталі: У селі Веселянка зруйнований приватний будинок, на місці спалахнула пожежа. Загоряння уже загасили.

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Фото ЗОВА

Також, за словами Федорова, пошкоджено дачні будинки у селищі Малокатеринівка. Там теж вирувала пожежа, яку вже ліквідували.