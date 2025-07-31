Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили ФАБами по Запорізькому району: 2 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 09:57
Окупанти вдарили ФАБами по Запорізькому району: 2 поранених
Фото ЗОВА

Дві людини дістали поранення внаслідок російського удару ФАБами по селу Веселянка, що у Запорізькій області.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "17-річний хлопець та 64-річна жінка поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни завдали 4 удари, попередньо ФАБами".

Деталі: У селі Веселянка зруйнований приватний будинок, на місці спалахнула пожежа. Загоряння уже загасили. 

Реклама:
 
Фото ЗОВА

Також, за словами Федорова, пошкоджено дачні будинки у селищі Малокатеринівка. Там теж вирувала пожежа, яку вже ліквідували.

Запорізька областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Стеж за словами": Трамп розкритикував риторику Медведєва
фотоКількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 6, серед них дитина
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Усі новини...
Запорізька область
Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами
60-річна жінка отримала поранення через російський обстріл Гуляйполя
Необґрунтовані активи на майже 13 млн виявили в ексчиновника ДСНС, якого судять за розкрадання пального
Останні новини
10:14
Чи може зміна способу життя у старшому віці знизити ризик хвороби Альцгеймера? Дослідження
10:04
На Київщині ворог пошкодив магазини та склади
10:02
У Британії заборонена пропалестинська організація домоглася права оскаржити рішення
09:57
фото Окупанти вдарили ФАБами по Запорізькому району: 2 поранених
09:55
Інтерв'юВіталій Марків: Ми пробудили справжнього звіра, але наш обов’язок – триматися
09:41
Росія атакувала 317-ма дронами та ракетами, у Києві є прямі влучання 5 "Іскандерів-К"
09:39
Трамп заявив, що готовність Канаду визнати Палестину зашкодить торговим перемовинам
09:33
фотоСибіга після нічної атаки: Трамп був дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення
09:21
В Києві ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру: може затримуватись міська електричка
09:09
відео У Росії заявили про атаку дронів на завод і транспортно-енергетичну сферу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: