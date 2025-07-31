Оккупанты нанесли удар ФАБами по Запорожскому району: 2 раненых

Два человека получили ранения в результате российского удара ФАБами по селу Веселянка в Запорожской области.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "17-летний парень и 64-летняя женщина ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Россияне нанесли 4 удара, предварительно ФАБами".

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Детали: В селе Веселянка разрушен частный дом, на месте вспыхнул пожар. Возгорание уже потушили.

фото ЗОВА

Также, по словам Федорова, повреждены дачные дома в поселке Малокатериновка. Там тоже бушевал пожар, который уже ликвидировали.