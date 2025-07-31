Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты нанесли удар ФАБами по Запорожскому району: 2 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 09:57
Оккупанты нанесли удар ФАБами по Запорожскому району: 2 раненых
Фото ЗОВА

Два человека получили ранения в результате российского удара ФАБами по селу Веселянка в Запорожской области.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "17-летний парень и 64-летняя женщина ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Россияне нанесли 4 удара, предварительно ФАБами".

Реклама:

Детали: В селе Веселянка разрушен частный дом, на месте вспыхнул пожар. Возгорание уже потушили. 

 
фото ЗОВА

Также, по словам Федорова, повреждены дачные дома в поселке Малокатериновка. Там тоже бушевал пожар, который уже ликвидировали.

Запорожская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
"Следи за словами": Трамп раскритиковал риторику Медведева
фотоЧисло погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 6, среди них ребенок
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
В нескольких городах Украины люди снова вышли на протест из-за закона о НАБУ и САП
В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры
Все новости...
Запорожская область
Всех осужденных эвакуировали из колонии на Запорожье, которую россияне атаковали КАБами
60-летняя женщина получила ранения из-за российского обстрела Гуляйполя
Необоснованные активы на почти 13 млн нашли у экс-чиновника ГСЧС, которого судят за хищение горючего
Последние новости
10:14
Может ли изменение образа жизни в старшем возрасте снизить риск болезни Альцгеймера? Исследование
10:04
На Киевщине враг повредил магазины и склады
10:02
В Британии запрещенная пропалестинская организация добилась права обжаловать решение
09:57
фотоОккупанты нанесли удар ФАБами по Запорожскому району: 2 раненых
09:55
ИнтервьюВиталий Маркив: Мы разбудили настоящего зверя, но наш долг – держаться
09:41
Россия атаковала 317 дронами и ракетами, в Киеве есть прямые попадания 5 "Искандеров-К"
09:39
Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину навредит торговым переговорам
09:33
фотоСибига после ночной атаки: Трамп был очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение
09:21
В Киеве вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру: может задерживаться городская электричка
09:09
видеоВ России заявили об атаке дронов на завод и транспортно-энергетическую сферу
Все новости...
Реклама:
Реклама: