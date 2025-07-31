Сертифицированных журналистов стало больше: как завершилась Школа журналистики Украинской правды

В июле завершилась Школа журналистики Украинской правды — интенсивная трехмесячная образовательная программа, которая готовит будущих журналистов к работе в реальных условиях редакции.

На этот раз выпускниками стали 14 журналистов из Киева и регионов. В течение четырех модулей они работали с топовыми редакторами, журналистами и аналитиками, знакомились с внутренней кухней издания и пробовали себя в разных жанрах.

Программа охватывала четыре ключевых направления:

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Журналистские стандарты, новости, аналитика, источники информации

Тренеры: Роман Романюк, журналист УП; Александр Шумилин, шеф-редактор новостного отдела.

Украинская экономика, бизнес, интервью

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Тренеры: Екатерина Глазкова, CEO Союза украинских предпринимателей; Андрей Самофалов, заместитель редактора Forbes, Роман Кравец, журналист УП.

Расследования, базы данных, военный репортаж, OSINT

Тренеры: Михаил Ткач, руководитель отдела расследований УП; Екатерина Кплюк, руководитель отдела аналитики УЗ; Ольга Кириленко, военный корреспондент УП; аналитики из Molfar.

Нативная реклама, спецпроекты, видео и подкасты

Тренеры: Алина Полякова, редактор англоязычной версии УП, Федор Попадюк, руководитель отдела подкастов.

Вот что говорят сами участники:

Юлия Левицкая, "Новости Донбасса"

"После прохождения школы журналистики я чувствую большую уверенность в своих навыках и понимаю, как, куда и с чем я теперь могу двигаться в профессиональном развитии".

Роман Севрюков, ex Радио Свобода

"Это самая полезная учебная программа, на которой я был, звездный состав УП делится опытом, да и просто дает возможность почувствовать себя своим, на равных, дается очень много крутых практических заданий, и в целом строится очень комфортное и крутое сообщество единомышленников".

Елизавета Дьяченко, GWARA

"Я помню один из моих запросов — найти себя как журналистку. Я хотела почувствовать, в каком из жанров хочу развиваться и какие подходы применять. Некоторые из советов и инструментов я уже успела использовать. Это значительно ускорило мой процесс написания материалов. И вообще — помогло побороть страх браться за большие и сложные темы".

Антон Ищук, "Детектор медиа"

"Радует разнообразие таких весомых персоналий в украинской журналистике и в целом непринужденная атмосфера во время тренингов. Нельзя не отметить всю многогранность и многовекторность программы школы: от бизнес-журналистики до OSINT и военной тематики. Уверен, что такие инициативы способствуют росту сознательной, молодой журналистики в Украине".

Анна Зарудская, "Коло"

"Я даже не думала, что когда-нибудь попаду в офис УП и познакомлюсь с теми журналистами, за которыми только следила на YouTube. Кроме того, огромная благодарность и другим крутым специалистам, например, из Forbes. Практика — это отдельная часть, я очень счастлива, что имела возможность как взять интервью у депутата Верховной Рады, так и написать новости в стиле УП или создать подкаст".

Каролина Черноиван, фиксер для итальянских медиа

"Этот курс журналистики от УП стал для меня одним из лучших моментов жизни за последнее время. То, что я получила здесь, невозможно измерить — это бесценный опыт, который останется со мной навсегда. Я заканчиваю курс с огромным багажом знаний, практических навыков и уверенности в том, что движусь в правильном направлении. Думаю, что даже в Италии, где я училась, мне не приходилось видеть столь качественное и продуманное обучение. Невероятные спикеры, которым я бесконечно благодарна за то, что делились своим опытом, знаниями и профессиональными секретами, они сделали этот курс уникальным и действительно бесценным".

Мы верим, что сильная журналистика — это основа демократии. Именно поэтому мы инвестируем в новое поколение тех, кто готов задавать сложные вопросы, проверять факты и держать фокус на важном. Следите за анонсами новых наборов.