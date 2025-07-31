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Повернення незалежності НАБУ і САП: засідання Ради транслюють наживо

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 липня 2025, 11:55
Повернення незалежності НАБУ і САП: засідання Ради транслюють наживо
Верховна Рада. ілюстративне фото

Засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуть законопроєкт про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин

Пряма мова: "Нашу вимогу таки почули і, хоча б частково, реалізували. Вітаю всіх причетних. Вмикайте з 12.00 і контролюйте парламент.

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Сподіваюся, це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій. Маємо домовленість зі спікером Русланом Стефанчуком знайти рішення для цього".

Оновлено. Трансляція розпочалась о 12.19.

Що передувало: В Маріїнському парку в четвер триває мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП. Близько кількох сотень громадян зібралися поблизу блокпоста перед Верховною Радою.

Верховна РадаНАБУАнтикорупційна прокуратура
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