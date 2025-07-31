Повернення незалежності НАБУ і САП: засідання Ради транслюють наживо

Засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуть законопроєкт про повернення незалежності Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин

Пряма мова: "Нашу вимогу таки почули і, хоча б частково, реалізували. Вітаю всіх причетних. Вмикайте з 12.00 і контролюйте парламент.

Реклама:

Сподіваюся, це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій. Маємо домовленість зі спікером Русланом Стефанчуком знайти рішення для цього".

Оновлено. Трансляція розпочалась о 12.19.

Що передувало: В Маріїнському парку в четвер триває мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП. Близько кількох сотень громадян зібралися поблизу блокпоста перед Верховною Радою.