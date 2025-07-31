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Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады будут транслировать в прямом эфире – нардеп

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 июля 2025, 11:55
Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады будут транслировать в прямом эфире – нардеп
Верховная Рада. иллюстративное фото

Заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, будет транслироваться онлайн на YouTube-канале парламента.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин

Прямая речь: "Наше требование все-таки услышали и, хотя бы частично, реализовали. Поздравляю всех причастных. Включайте с 12.00 и контролируйте парламент.

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Надеюсь, это первый шаг к возобновлению онлайн-трансляций. У нас есть договоренность со спикером Русланом Стефанчуком найти решение для этого".

Что предшествовало: В Мариинском парке в четверг продолжается мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП. Около нескольких сотен граждан собрались возле блокпоста перед Верховной Радой.

Верховная РадаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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