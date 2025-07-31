Біля Ради мітингують за повернення незалежності НАБУ і САП
В Маріїнському парку триває мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Джерело: кореспондентка "Української правди" з місця події
Деталі: Близько кількох сотень громадян зібралися поблизу блокпоста перед Верховною Радою з вимогою до народних депутатів – ухвалити закон, який поверне незалежність НАБУ і САП.
Вони тримають у руках картонки із написами: "Голосуй за 13533. Інакше вали в Ростов", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй "за адекватність", Не повторіть ганьбу", "Разом нас багато – нас не на*бати".
Українці також скандують: "Приймайте закон", "Влада – це народ", "Ми все бачимо" і "Ганьба".
Періодично співають Гімн України і вигукують: "Слава Україні – Героям Слава!".
Правопорядок на мітингу посилено контролюють правоохоронці.
Контекст: Незабаром розпочнеться засідання Верховної Ради, на якому народні депутати розглянуть законопроєкт, що передбачає повернення незалежності двох антикорупційних інституцій – НАБУ і САП.
Передісторія:
- Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
- У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
- Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт. За його словами, цей документ забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- У Національному антикорбюро заявили, що законопроєкт Зеленського відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.