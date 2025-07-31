Біля Ради мітингують за повернення незалежності НАБУ і САП

В Маріїнському парку триває мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Джерело: кореспондентка "Української правди" з місця події

Деталі: Близько кількох сотень громадян зібралися поблизу блокпоста перед Верховною Радою з вимогою до народних депутатів – ухвалити закон, який поверне незалежність НАБУ і САП.

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фото: УП

Вони тримають у руках картонки із написами: "Голосуй за 13533. Інакше вали в Ростов", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй "за адекватність", Не повторіть ганьбу", "Разом нас багато – нас не на*бати".

фото: УП

Українці також скандують: "Приймайте закон", "Влада – це народ", "Ми все бачимо" і "Ганьба".

фото: УП

Періодично співають Гімн України і вигукують: "Слава Україні – Героям Слава!".

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фото: УП

Правопорядок на мітингу посилено контролюють правоохоронці.

Контекст: Незабаром розпочнеться засідання Верховної Ради, на якому народні депутати розглянуть законопроєкт, що передбачає повернення незалежності двох антикорупційних інституцій – НАБУ і САП.

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