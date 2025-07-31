Поліція завершила розслідувати "напад" на Макарова: він сам завдав собі поранень

Поліція завершила розслідування щодо нападу, про який заявив виконавчий продюсер Суспільного Мовлення Юрій Макаров. Всі експертизи і допити показали, що у момент отримання поранень сторонніх осіб поряд із Макаровим не було.

Джерело: повідомлення поліції Києва

Дослівно: "Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи".

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"Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було.

Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно".

"Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито"

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Деталі: В поліції розповіли, що про напад розповів сам потерпілий 16 квітня. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці.

Зі слів Макарова, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, унаслідок чого журналіст отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки.

Тоді потерпілого госпіталізували, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Поліція також розповіла, що Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої "у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії".

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