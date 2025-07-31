Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения

Полиция завершила расследование нападения, о котором заявил исполнительный продюсер Общественного вещания Юрий Макаров. Все экспертизы и допросы показали, что в момент получения ранений посторонних лиц рядом с Макаровым не было.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Также известны результаты судебно-психиатрической экспертизы".

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"Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.

Полиция изъяла вероятное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно".

"Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто".

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Детали: В полиции рассказали, что о нападении сообщил сам потерпевший 16 апреля. Инцидент произошел возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы.

По словам Макарова, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки.

Тогда потерпевшего госпитализировали, а по указанному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Полиция также сообщила, что Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой "в момент нанесения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия".

Предыстория: