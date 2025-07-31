Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения

Александр ШумилинЧетверг, 31 июля 2025, 12:33
Полиция завершила расследование нападения на Макарова: он сам нанес себе ранения
Фото: Facebook

Полиция завершила расследование нападения, о котором заявил исполнительный продюсер Общественного вещания Юрий Макаров. Все экспертизы и допросы показали, что в момент получения ранений посторонних лиц рядом с Макаровым не было.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Также известны результаты судебно-психиатрической экспертизы".

Реклама:

"Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.

Полиция изъяла вероятное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно".

"Потерпевший признал выводы экспертизы. Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто".

РЕКЛАМА:

Детали: В полиции рассказали, что о нападении сообщил сам потерпевший 16 апреля. Инцидент произошел возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы.

По словам Макарова, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки.

Тогда потерпевшего госпитализировали, а по указанному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Полиция также сообщила, что Макаров прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой "в момент нанесения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия".

Предыстория:

  • 17 апреля в "Суспильном" сообщили, что неизвестный напал с ножом на исполнительного продюсера Общественного вещания Юрия Макарова - журналист находится в больнице.

полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
фотоВ результате российского удара по Киеву погибли 8 человек, среди них ребенок; пострадали еще 124
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения
Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады транслируют в прямом эфире
фотоВозле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП
Все новости...
полиция
На Франковщине полицейские ищут 8-летнего мальчика
Избили школьника с инвалидностью и сняли это на видео: во Львовской области полицейские наказали группу подростков
Злоумышленник, разыскиваемый за двойное убийство, застрелился во время переговоров с КОРД – полиция
Последние новости
13:46
Россияне повредили Национальную киностудию имени Довженко в Киеве
13:31
футболЗавершить начатое: превью ответного матча "Шахтера" против "Бешикташа"
13:29
В результате атаки РФ на Киев пострадали супруги – журналистка hromadske и декан Киево-Могилянки
13:26
В этом сезоне больше всего арбузов выращивают на Полтавщине
13:15
Воздушные силы об особенностях атаки РФ на Киев: ракеты летели с Курщины на сверхнизких высотах
13:15
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
13:14
В Киеве атака РФ повредила трансформаторную подстанцию в Киеве
13:13
фотоВ результате российского удара по Киеву погибли 8 человек, среди них ребенок; пострадали еще 124
13:00
Компанія Веревського збирається викупити акції міноритаріїв "Кернел"
12:37
Силы обороны юга: Враг не захватил Каменское, в окрестностях есть украинские позиции
Все новости...
Реклама:
Реклама: