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Зеленський уперше поговорив із новообраним президентом Польщі

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 31 липня 2025, 14:52
Зеленський уперше поговорив із новообраним президентом Польщі
фото: Х/ Rafał Leśkiewicz

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заявиву речника Навроцького Рафала Лешкевича 

Деталі: Речник повідомив, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського і він привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. 

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"Кароль Навроцький наголосив, що співпраця між двома країнами має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирому партнерстві… Росія – це неоімперська, колоніальна держава під керівництвом воєнного злочинця Володимира Путіна. Тож Україна, що бореться проти кремлівського режиму, може розраховувати на підтримку Польщі", – йдеться у його заяві. 

Однією з центральних тем розмови була історична політика.

"Кароль Навроцький заявив, що він є голосом нації, яка вимагає зміни підходу України до важливих і досі невирішених історичних питань. Це має змінитися. Обраний президент оголосив, що історичні питання будуть темами подальших розмов з президентом України", – розповів речник. 

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Зеленський зі свого боку ще не повідомляв про розмову. 

Перед цим Зеленський вітав Навроцького з перемогою на виборах у публічному дописі на початку червня. Навроцький у відповідь висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною та підкреслив важливість вирішення складних історичних питань.

Нагадаємо:

  • Інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня. 
  • Анджей Дуда, що завершує роботу на посаді, приїздив з прощальним візитом в Україну 28 червня. 

Читайте детальніше, що Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як перемога Навроцького вплине на відносини Варшави і Києва.

ПольщаЗеленський
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